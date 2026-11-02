Junno Andrade ironiza fuga de Flávio Bolsonaro diante de Luciano Huck

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Junno Andrade, eliminado da Dança dos Famosos, usou de ironia política ao declarar-se “campeão” do quadro. A brincadeira fez referência à carta de Flávio Bolsonaro e arrancou risadas, mas deixou Luciano Huck um tanto desconfortável. O ator não aceitou a derrota de forma bem-humorada, marcando sua saída da competição.

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O ator Junno Andrade recorreu à ironia política na despedida da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Eliminado na repescagem deste domingo, 1º, ele brincou que não reconhecia o resultado e que se declararia campeão da competição, fazendo uma referência à carta divulgada por Flávio Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2026 e a fuga para os Estados Unidos. No texto, o candidato se declarou o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

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“Agora, eu não concordo com uma coisa: eu vou me autoproclamar campeão da Dança dos Famosos”, disse o ator, arrancando risadas de Luciano Huck e dos demais presentes. Um pouco desconfortável, o apresentador disse que ele não tinha aceitado a derrota. “Não aceitei”, respondeu o companheiro de Xuxa Meneghel.

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Junno disputou a repescagem ao lado de outros cinco participantes, em apresentações embaladas por sucessos de Joelma. Além dele, Ticiane Pinheiro, Rita Guedes e Gracyanne Barbosa deixaram a competição. Bruna Griphao e Lucas Guedez garantiram a permanência no quadro.