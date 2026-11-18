Julio Iglesias é investigado por agressão sexual e trabalho forçado
Após arquivar uma primeira queixa, Justiça espanhola aceita denúncia de duas ex-funcionárias
Nesta quarta-feira, 18, o tribunal espanhol aceitou uma denúncia contra o cantor Julio Iglesias, de 82 anos, apresentada por duas ex-funcionárias que o acusam de agressão sexual, violência e tratamento degradante. A decisão abre caminho para que a Justiça da Espanha analise as acusações, relacionadas a episódios que teriam ocorrido em propriedades do artista nas Bahamas e na República Dominicana.
Em janeiro deste ano, as mesmas duas mulheres haviam apresentado uma primeira queixa contra o cantor, relatando abusos sexuais e maus-tratos que teriam sofrido em 2021. O processo, no entanto, foi arquivado porque o tribunal entendeu que não tinha competência para julgar crimes cometidos em outros países.
Em setembro, a ONG Women’s Link Worldwide informou que as mesmas mulheres haviam apresentado uma nova denúncia, desta vez incluindo também acusações de trabalho forçado. Segundo a organização, elas teriam sido submetidas a “situações contínuas de assédio e agressões sexuais” e a “condições de trabalho forçado e degradantes”. A entidade argumenta que os tribunais espanhóis podem analisar o caso com base em uma lei que permite investigar e processar crimes cometidos fora do território nacional quando existem vínculos relevantes com a Espanha.
Em outubro, o Ministério Público espanhol se manifestou favoravelmente à abertura de uma investigação e reconheceu a competência da Audiência Nacional, tribunal sediado em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior. “O juiz Antonio Piña aceitou a denúncia apresentada por duas funcionárias contra o cantor Julio Iglesias por crimes contra a liberdade sexual, bem como por crimes de violência e tratamento degradante”, informou o tribunal, em um comunicado.
Julio Iglesias já classificou as acusações como “absolutamente falsas” e negou “ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher”.
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