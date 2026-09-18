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Cultura

Julio Iglesias é alvo de novo pedido de investigação por agressão sexual

Ex-funcionárias pedem investigações

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h34 | Atualizado em 18 set 2026, 10h36
Julio Iglesias se apresenta no Citibank Hall em São Paulo
Julio Iglesias se apresenta no Citibank Hall em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)
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Duas ex-funcionárias de Julio Iglesias, 82 anos, pediram à Justiça espanhola que investigue uma nova denúncia contra o cantor por suposta agressão sexual, assédio e trabalho forçado. As mulheres afirmam que os episódios ocorreram em 2021, quando trabalhavam em propriedades do artista nas Bahamas e na República Dominicana.

A nova queixa foi apresentada em 3 de setembro, meses após a primeira denúncia ser arquivada por falta de competência da Justiça espanhola para julgar fatos ocorridos no exterior. A organização Women’s Link Worldwide, que representa as ex-funcionárias, sustenta que os tribunais espanhóis podem analisar o caso devido aos vínculos do cantor com a Espanha.

Em carta aberta, as denunciantes pediram que os fatos sejam investigados e que seus direitos à Justiça sejam garantidos. Elas também relatam supostas condições de trabalho forçadas e degradantes. “Não estamos pedindo algo excepcional ou um favor. Estamos pedindo que sejam reconhecidos e garantidos os direitos que os Estados, incluindo o espanhol, se comprometeram a cumprir: investigar, proteger e garantir o direito à Justiça das pessoas”, afirmam.

Julio Iglesias nega as acusações e classificou os relatos como “absolutamente falsos”. O cantor também afirmou que nunca abusou, coagiu ou desrespeitou qualquer mulher. Agora, a Justiça espanhola deverá analisar a nova denúncia e decidir se abre uma investigação.

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