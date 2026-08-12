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Cultura

Julio Iglesias coloca à venda mansão milionária que nunca visitou

Imóvel avaliado em 24 milhões de reais fica na Galícia, na Espanha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 17h05 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h12
Homem de pele clara, cabelos castanhos grisalhos e bigode, veste camisa branca e olha para a direita, com fundo verde desfocado
Julio Iglesias (Instagram/Reprodução)
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Julio Iglesias coloca à venda mansão milionária que nunca visitou Priorizar nos meus resultados Google

Julio Iglesias decidiu colocar à venda uma mansão na Galícia, na Espanha, por cerca de 4 milhões de euros, equivalente a cerca de 24 milhões de reais. O detalhe curioso é que o cantor, que comprou a propriedade há cerca de um ano, nunca chegou a visitá-la.

Localizado em Piñor, na região de Ourense, o imóvel e foi adquirido por Iglesias por razões afetivas. A propriedade fica a cerca de 10 quilômetros do local onde ele passou parte da infância e próxima a Peroxa, cidade de origem de seu pai. Em 2025, ao falar sobre a compra, o artista afirmou que havia adquirido “uma casa linda no meio do campo” e planejava conhecê-la durante o verão. O passeio, no entanto, não aconteceu.

Com 16 mil metros quadrados de terreno, a mansão tem 1.637 metros quadrados de área construída, sete quartos e 13 banheiros. A estrutura inclui ainda biblioteca, academia, adega, piscina, jacuzzi e dois anexos. Os ambientes são conectados por uma escadaria de pedra e um elevador.

A venda vem à público cerca de seis meses depois de Iglesias ser acusado de tráfico de pessoas e crimes sexuais. Na época, o artista classificou as denúncias como falsas e negou ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. No fim de janeiro, o Tribunal Superior da Espanha arquivou as denúncias.

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