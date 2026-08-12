Julio Iglesias coloca à venda mansão milionária que nunca visitou
Imóvel avaliado em 24 milhões de reais fica na Galícia, na Espanha
Julio Iglesias decidiu colocar à venda uma mansão na Galícia, na Espanha, por cerca de 4 milhões de euros, equivalente a cerca de 24 milhões de reais. O detalhe curioso é que o cantor, que comprou a propriedade há cerca de um ano, nunca chegou a visitá-la.
Localizado em Piñor, na região de Ourense, o imóvel e foi adquirido por Iglesias por razões afetivas. A propriedade fica a cerca de 10 quilômetros do local onde ele passou parte da infância e próxima a Peroxa, cidade de origem de seu pai. Em 2025, ao falar sobre a compra, o artista afirmou que havia adquirido “uma casa linda no meio do campo” e planejava conhecê-la durante o verão. O passeio, no entanto, não aconteceu.
Com 16 mil metros quadrados de terreno, a mansão tem 1.637 metros quadrados de área construída, sete quartos e 13 banheiros. A estrutura inclui ainda biblioteca, academia, adega, piscina, jacuzzi e dois anexos. Os ambientes são conectados por uma escadaria de pedra e um elevador.
A venda vem à público cerca de seis meses depois de Iglesias ser acusado de tráfico de pessoas e crimes sexuais. Na época, o artista classificou as denúncias como falsas e negou ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. No fim de janeiro, o Tribunal Superior da Espanha arquivou as denúncias.
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