Juliette se casa com vestido de crochê feito pela avó: veja fotos

Juliette Freire, 36, e Kaique Cerveny, 28, se casaram em uma cerimônia intimista no dia 30 de setembro, no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no interior da Paraíba. A celebração reuniu apenas os pais e irmãos do casal e teve como destaque o vestido de noiva da cantora, confeccionado com peças de crochê feitas por sua avó, Maria, que já morreu. Assinada pela estilista paraibana Rebeca Nepomuceno, a criação combinou os trabalhos artesanais da avó com uma modelagem sereia, franjas e babados irregulares. “Estou aqui vestida de ancestralidade, trazendo as nossas famílias para celebrar o que só começa”, declarou Juliette durante a cerimônia.

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A escolha do local também foi uma homenagem às raízes nordestinas da artista, natural de Campina Grande. A preparação para o casamento ficou em família: Juliette fez a própria maquiagem e a da mãe, Fátima Freire, enquanto um dos irmãos cuidou dos cabelos. A cerimônia foi conduzida pelo cantor e ator Juzéh, amigo da noiva, e a comemoração teve direito a forró, fogueira e comidas típicas da região.

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