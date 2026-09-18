Juliette expõe atitude de Anitta durante shows e reflete sobre amizade
Cantora e ex-BBB se aproximaram em 2021 após reality show
Juliette abriu o coração sobre sua relação com Anitta e revelou que a amizade não é tão próxima quanto pode parecer. Apesar de admirar a cantora, a paraibana explicou que sua conexão é maior com Larissa, nome de batismo da artista. “Eu não sou amiga de Anitta, sou amiga de Larissa”, pontuou. A declaração foi feita durante uma conversa com Fátima Bernardes, no podcast da apresentadora.
Na sequência, Juliette contou que a dinâmica entre as duas muda durante os shows. “Não falo muito isso, mas quando ela está fazendo show, a gente não se conecta no olhar. Ela não sorri para mim quando está fazendo show. Às vezes, ela faz: ‘Cadê a Juliette? Vem aqui para frente e tal’”, detalhou.
A ex-BBB, então, explicou como é a relação com a cantora longe dos holofotes. “Quando é Larissa, eu olho no olho, abraço, choro, brinco… Amo e admiro como artista, mas a conexão mesmo é na pessoa privada”, completou.
A amizade entre Juliette e Anitta começou em 2021, quando a cantora carioca se aproximou da ex-BBB após sua vitória no reality show. Na época, a cantora demonstrou apoio à paraibana.
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