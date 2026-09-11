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Cultura

Juliano Cazarré se exalta por críticas de colegas a seu curso de homens; assista

Ator fez um longo desabafo nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h58 | Atualizado em 11 set 2026, 16h37
Homem de meia-idade, cabelo e barba grisalhos, vestindo agasalho esportivo preto com listras brancas, olhando sério para a câmera
Juliano Cazarré (Instagram/Reprodução)
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Juliano Cazarré voltou a se manifestar sobre as críticas que recebeu de colegas por causa de O Farol e a Forja, evento voltado ao público masculino idealizado pelo ator. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 11, ele se mostrou irritado com novos questionamentos sobre a iniciativa e rebateu, sem citar diretamente o nome, uma declaração do ator Eduardo Moscovis.

Na gravação, Cazarré afirmou que continua sendo alvo de críticas mesmo após a realização do evento e negou que o encontro tenha promovido ideias de supremacia masculina ou atacado mulheres. “Não teve nenhuma palestra no palco que foi masculinista, que falou sobre alguma supremacia dos homens. Nenhuma, nenhuma palestra no palco falou mal das mulheres, zero, nenhuma”, afirmou.

O ator também voltou a abordar a polêmica em torno de uma declaração feita durante sua participação em um debate na televisão. Na ocasião, ele foi questionado sobre violência e masculinidade. Segundo Cazarré, sua fala foi posteriormente interpretada de maneira diferente do que pretendia.

“O que eu falei naquele dia foi só um número, eu não fiz esse julgamento que vocês falsamente ficam me atribuindo”, disse.

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Cazarré afirmou ainda que o objetivo do Farol e a Forja era discutir questões relacionadas à família, à paternidade e ao comportamento masculino. “Eu fiz um evento para termos homens melhores, eu fiz um evento para que a gente tenha menos ausência paterna, menos homem abandonando a família, menos homem que só trabalha e não vê os filhos”, declarou.

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Em outro momento, o ator criticou diretamente os colegas que, segundo ele, passaram a questioná-lo por suas declarações. “Por que a culpa da violência contra a mulher tem que cair no meu colo? Eu que sou um pai de família, sozinho, um cara que só saio de casa para trabalhar e volto para cuidar dos meus filhos”, afirmou.

No fim do vídeo, Cazarré disse que não pretende mudar a maneira como trata os profissionais que o criticaram. “Eu vou continuar tratando vocês bem, eu vou continuar cumprimentando vocês, normalmente, porque eu não sou radical, vocês é que são!”, disparou.

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