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Cultura

Juliana Paiva se casa com empresário em cerimônia intimista no Rio

Atriz e Danilo Partezani estão juntos desde 2022

Por Giovanna Fraguito 19 out 2026, 19h45
Juliana Paiva
Juliana Paiva (Reprodução/Instagram)
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Juliana Paiva se casa com empresário em cerimônia intimista no Rio Priorize VEJA no Google

A atriz Juliana Paiva se casou com o empresário Danilo Partezani no último domingo, 18, no Rio de Janeiro. A união foi marcada por uma cerimônia discreta. “Assim, já não são dois, mas um só”, escreveu o casal em uma publicação conjunta, acompanhada de fotografias com o Cristo Redentor ao fundo.

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Para a ocasião, Juliana escolheu um vestido branco de renda, com comprimento midi, gola alta e aplicações florais em relevo, combinado com um buquê de flores brancas. Já o noivo apostou em um blazer azul, camisa branca e calça cáqui. 

Juntos desde 2022, os dois se conheceram durante uma edição do Rock in Rio e ficaram noivos em abril deste ano, após um pedido de casamento na praia. Longe das novelas desde 2024, Juliana teve como último trabalho na televisão a personagem Electra Mancini, de Família é Tudo, da TV Globo.

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