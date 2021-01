Julia Quinn dispara entre livros mais vendidos com sucesso de ‘Bridgerton’

A série Bridgerton, sucesso da Netflix, vem galgando posições entre as dez produções mais assistidas da plataforma desde que estreou em dezembro. O mesmo pode ser dito dos livros de Julia Quinn, a cabeça por trás da trama, que dispararam em vendas na última semana e cravaram seis posições entre os vinte títulos de ficção mais vendidos, segundo lista de VEJA.

Cada um dos nove romances da saga segue de perto um membro da família Bridgerton em específico. A história que dá o pontapé inicial na série da Netflix é justamente a primeira colocada da lista: O Duque e Eu, que bateu a marca de 7.000 cópias vendidas em uma semana e desbancou figurinhas carimbadas como 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A trama acompanha Daphne Bridgerton (na série, Phoebe Dyvenor), debutante que precisa encontrar um bom casamento, que se alia ao duque bonitão Simon Basset (Regé-Jean Page), que jurou nunca se casar, mas aceita fingir ter interesse na dama para que ela atraia olhares da concorrência, enquanto ele se livra de pretendentes. Como todo bom clichê, não é preciso muito esforço para saber que a relação dos dois não ficará só na amizade.

Em quinto lugar, está a sequência O Visconde Que Me Amava, que, dessa vez, acompanha o irmão mais velho Anthony Bridgerton, visconde cobiçadíssimo que decide dar um basta na rotina libertina e arranjar uma noiva. O box que inclui a série completa de Julia Quinn conquistou o sexto lugar entre os mais vendidos, enquanto Um Perfeito Cavalheiro, terceiro volume da história que faz uma releitura de Cinderella com Benedict Bridgerton, o décimo lugar. Os Segredos de Colin Bridgerton, quarto livro da série, e Para Sir. Phillip, Com Amor, o quinto, que olha para Eloise Bridgerton, ficaram, respectivamente, em 14º e 17º.

Até a série perder um pouco do fôlego que a consagrou entre brasileiros, é esperado que mais um bom bocado se some ao já estonteante montante de 10 milhões de vendas de Julia Quinn, que, fora os nove romances Bridgerton, tem outros 30 livros publicados no mesmo tom: tramas escapistas e romances açucarados, ambientados no passado.