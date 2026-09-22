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Cultura

Julia Lemmertz sobre seu ex, Alexandre Borges: ‘Grande pessoa’

Aos 63 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h00 | Atualizado em 22 set 2026, 11h19
Alexandre Borges e Julia Lemmertz na festa de lançamento da novela "Além do Horizonte" da Rede Globo - 30/10/2013
Alexandre Borges e Julia Lemmertz na festa de lançamento da novela "Além do Horizonte" da Rede Globo - 30/10/2013 (Reprodução/TV Globo)
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Julia Lemmertz sobre seu ex, Alexandre Borges: ‘Grande pessoa’ Priorizar nos meus resultados Google

Em cartaz no Rio com a peça Alta Sociedade, que aborda o drama de um casal repleto de falcatruas (com Orã Figueiredo) perseguido pela Polícia Federal, Julia Lemmertz, 63 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Ela fala, entre outros assuntos, sobre os nomes mais marcantes de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Lilian Lemmertz. “Ai… Minha mãe, né? É uma saudade dela, até do que não sei dela, curiosidade de descobrir mais dela. Estou trabalhando num documentário sobre ela”.

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Manoel Carlos. “Um contador de histórias”.

Cláudia Abreu. “Minha irmãzinha, Cacau. Completamente irmã. De vida, de trabalho, peguei Cacau num dos primeiros trabalhos dela de teatro”.

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Ana Beatriz Nogueira. “Outra irmã. A gente também se conheceu trabalhando e foi um momento importante para nós duas, na altura que a gente se conheceu, Ana logo ganhou o Urso de Prata”.

Orã Figueiredo. “Grande parceiro. É a quarta peça que faço com ele”.

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Xuxa. “Minha prima preferida. Amo a Xuxa. Eu fazia uma novela na Manchete e ela me chamou para Lua de Cristal. Tenho fãs dessa época. Foi um filme bárbaro, muito legal. E a Xuxa estava no auge. Linda e boa atriz”.

Alexandre Borges. “Querido. Meu marido por 22 anos, pai do Miguel e um amigo, grande amigo, grande pessoa”.

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Luísa. “Minha primeira filha, me ensinou a ser mãe. Ela nasceu um ano depois que minha mãe morreu. Nasceu assim 15 dias antes do aniversário da minha mãe. As duas geminianas, tive uma ligação imediata com ela. E ela me deu Martim, meu primeiro e único neto, vai fazer 10 anos”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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