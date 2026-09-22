Julia Lemmertz sobre seu ex, Alexandre Borges: ‘Grande pessoa’

Ler Resumo





Julia Lemmertz, em cartaz com a peça “Alta Sociedade”, é a convidada da coluna GENTE e revela detalhes marcantes de sua trajetória. A atriz aborda a saudade da mãe Lilian Lemmertz, a parceria com Orã Figueiredo, a relação com Xuxa e Alexandre Borges, além da emoção de ser mãe e avó.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em cartaz no Rio com a peça Alta Sociedade, que aborda o drama de um casal repleto de falcatruas (com Orã Figueiredo) perseguido pela Polícia Federal, Julia Lemmertz, 63 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Ela fala, entre outros assuntos, sobre os nomes mais marcantes de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Lilian Lemmertz. “Ai… Minha mãe, né? É uma saudade dela, até do que não sei dela, curiosidade de descobrir mais dela. Estou trabalhando num documentário sobre ela”.

Manoel Carlos. “Um contador de histórias”.

Cláudia Abreu. “Minha irmãzinha, Cacau. Completamente irmã. De vida, de trabalho, peguei Cacau num dos primeiros trabalhos dela de teatro”.

Continua após a publicidade

Ana Beatriz Nogueira. “Outra irmã. A gente também se conheceu trabalhando e foi um momento importante para nós duas, na altura que a gente se conheceu, Ana logo ganhou o Urso de Prata”.

Orã Figueiredo. “Grande parceiro. É a quarta peça que faço com ele”.

Continua após a publicidade

Xuxa. “Minha prima preferida. Amo a Xuxa. Eu fazia uma novela na Manchete e ela me chamou para Lua de Cristal. Tenho fãs dessa época. Foi um filme bárbaro, muito legal. E a Xuxa estava no auge. Linda e boa atriz”.

Alexandre Borges. “Querido. Meu marido por 22 anos, pai do Miguel e um amigo, grande amigo, grande pessoa”.

Continua após a publicidade

Luísa. “Minha primeira filha, me ensinou a ser mãe. Ela nasceu um ano depois que minha mãe morreu. Nasceu assim 15 dias antes do aniversário da minha mãe. As duas geminianas, tive uma ligação imediata com ela. E ela me deu Martim, meu primeiro e único neto, vai fazer 10 anos”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

Continua após a publicidade