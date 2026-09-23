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Cultura

Julia Lemmertz sobre Regina Duarte: ‘ela tem convicção sobre o que acredita’

Aos 63 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h00
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Julia Lemmertz (Reprodução/Youtube)
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Julia Lemmertz sobre Regina Duarte: ‘ela tem convicção sobre o que acredita’ Priorizar nos meus resultados Google

Carros importados, jatinhos, obras de arte, apartamento com vista para o mar. Banquetes regados a desvios de verbas, sonegação fiscal, negociatas com banqueiros, tráfico de influência com políticos. As situações e personagens descritos em Alta Sociedade estão no palco, mas poderiam ser destaque em qualquer noticiário. Julia Lemmertz e Orã Figueiredo se reúnem em cena no espetáculo, em cartaz no Teatro Vannucci, no Rio. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz fala, entre outros assuntos, sobre a relação com política e palpita sobre as polêmicas que envolvem a colega Regina Duarte:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

 “Acho difícil falar sobre isso sem parecer que estou criticando, mas, na verdade, ela tem tanta convicção sobre o que fala e acredita… O que a gente vai fazer? Apontar o dedo? Discordar? Acho triste. Mas é a escolha de cada um, a gente tem que ser consciente das próprias escolhas e conexões que faz na vida. Regina, de certa forma, foi coerente com que acreditava. Ela não foi obrigada a fazer nada que não quisesse ou foi enganada. Ela é uma atriz, uma artista. Ela tem o conhecimento sobre tudo e fez uma escolha”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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