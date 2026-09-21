Julia Lemmertz relembra novelas, fala da vida solteira e de peça que cutuca elites

Com uma trajetória ligada aos palcos e à TV Globo, onde se destacou em novelas como O beijo do vampiro (2002), Em Família (2014) e Justiça 2 (2024), Julia Lemmertz, 63 anos, sempre transitou por personagens de diferentes perfis, consolidando uma atuação sofisticada e complexa. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela fala, entre outros assuntos, sobre a relação com política, os nomes mais marcantes de sua trajetória e o desafio atual nos palcos cariocas – em que interpreta uma dondoca perseguida pela Polícia Federal em Alta Sociedade. Assista.

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AVERSÃO À POLÍTICA. “É o problema da política como um todo. A gente, de certa maneira, acha que política é coisa dos políticos. Mas a política é sobre nós, né? É sobre todo mundo. Você faz política com todo mundo, com seu vizinho, com seu síndico, com seu chefe, no seu trabalho, a política está em todos os lugares. É uma forma de existir no mundo, de conviver. E o teatro tem que falar sobre tudo. Tudo que é humano, tudo que tem a ver com a elaboração de um pensamento, de um senso crítico”.

PEÇA ATUALIZADA. “A gente não fala mal (de políticos), na verdade, a minha personagem está falando bem: ‘Olha, gente, essas pessoas todas se deram bem. E nós estamos aqui. Você não viu o Cláudio Castro? Todo dia uma denúncia de esquema e está solto. Mas se o Cláudio Castro está solto, por que você, Leopoldo, vai estar preso?’. Entende? É nesse lugar. Eles (o público) morrem de rir. Tem algumas pessoas que ficam um pouco incomodadas, porque acham que veriam outra peça ou porque realmente é daquele pessoal que não quer saber de política”.

CIENTE DOS PRIVILÉGIOS. “Subo (em palanques) se tiver que subir ou se quiser subir ou se sentir que tenho que subir, subo como cidadã. Como uma pessoa que paga impostos, que vivo nessa cidade, que vejo as coisas acontecendo, que olho para o meu entorno. Sei dos meus privilégios e sei do que é possível melhorar para todos (…). Mas as coisas do jeito que estão, é tudo tão louco. As pessoas te veêm com uma camiseta do MST e ficam te agredindo, porque você não tem o direito de usar a camiseta, se não for um membro do MST ou se não for um sem-teto. Aí você fala: ‘bom, então quer dizer que para ser contra o feminicídio, tem que ter sofrido agressão?’. Como é isso? A gente tem que se manifestar por tudo que achar que é correto”.

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REGINA DUARTE. “Acho difícil falar sobre isso sem parecer que estou criticando, mas, na verdade, ela tem tanta convicção sobre o que fala e acredita… O que a gente vai fazer? Apontar o dedo? Discordar? Acho triste. Mas é a escolha de cada um, a gente tem que ser consciente das próprias escolhas e conexões que faz na vida. Regina, de certa forma, foi coerente com que acreditava. Ela não foi obrigada a fazer nada que não quisesse ou foi enganada. Ela é uma atriz, uma artista. Ela tem o conhecimento sobre tudo e fez uma escolha”.

HELENA DE MANECO. “Depois de passadas, sei lá quantas Helenas, Maneco (Manoel Carlos) já mais velho, quis finalizar esse ciclo de Helenas e me chamou para fazer uma homenagem para minha mãe, que foi a primeira Helena. Mas foi um outro momento. Teve momentos incríveis de Helenas com Vera Fischer, a própria Regina (Duarte) que fez duas Helenas, Vera (Fischer), Christiane Torloni, Maitê Proença, Taís Araújo… E eu finalizei, fiz a homenagem para minha mãe. Foi difícil, porque foi uma novela que o Maneco já não estava muito bem de saúde, ele parou um pouco, foi escrevendo menos e a novela ficou sem a mão dele”.

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SEM PENSAR EM NOVO CASAMENTO. “Nunca pensei nisso. A gente nunca pode dizer nunca. Mas estou com 63. Quantos anos mais de vida útil? De trabalho, eu teria assim, vai até 85, 90, com sorte? Mas tem uma hora que não tem mais muito tempo. Ou você construiu uma vida com alguém, você segue a vida. Mas não me vejo casando de novo. Sempre fui independente, mesmo casada, quero te dizer”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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