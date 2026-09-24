Julia Lemmertz relata problemas em última novela de Manoel Carlos na Globo

Ler Resumo





Julia Lemmertz reflete sobre sua Helena em “Em Família”, a última de Manoel Carlos, e a homenagem à mãe Lilian. A atriz aborda as dificuldades da trama, que não teve a audiência esperada, e o impacto da saúde do autor na produção. Confira o relato completo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em Família (2014) deu a Julia Lemmertz, 63 anos, a oportunidade de protagonizar a última Helena, personagem marcante nas obras de Manoel Carlos. A trama foi bastante criticada e não teve a audiência esperada na TV Globo. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz fala, entre outros assuntos, sobre esta experiência:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Depois de passadas, sei lá quantas Helenas, Maneco (Manoel Carlos) já mais velho, quis finalizar esse ciclo de Helenas e me chamou para fazer uma homenagem à minha mãe (Lilian Lemmertz, que protagonizou Baila Comigo, em 1981), que foi a primeira Helena. Mas foi um outro momento. Teve momentos incríveis de Helenas com Vera Fischer, a própria Regina (Duarte) que fez duas Helenas, Christiane Torloni, Maitê Proença, Taís Araújo… E eu finalizei, fiz a homenagem à minha mãe. Foi difícil, porque foi uma novela que o Maneco já não estava muito bem de saúde, ele parou um pouco, foi escrevendo menos e a novela ficou sem a mão dele”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).