Juli morre: confira resumo de Por Você nesta terça, 18
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 02 – terça-feira, 18
Bela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca e os leva para o hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu. Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a morte de Juli. Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa, e Gabriel apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital. Toy se encanta com Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Juarez se martiriza por ter fugido após o acidente. Pérola, Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por conta da morte de Juli. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra revela a Iara sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.