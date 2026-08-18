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Cultura

Juli morre: confira resumo de Por Você nesta terça, 18

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 06h00
Duas mulheres sorrindo dentro de um carro. A do banco de trás, com cabelo cacheado e blusa colorida, ri olhando para a frente. A do banco da frente, com blusa azul, tem o braço estendido. Gotas de água respingam no vidro da janela
Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) sofrem acidente de carro no primeiro capítulo de 'Por Você'  (TV Globo/Reprodução)
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Juli morre: confira resumo de Por Você nesta terça, 18 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 02 – terça-feira, 18

Bela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca e os leva para o hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu. Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a morte de Juli. Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa, e Gabriel apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital. Toy se encanta com Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Juarez se martiriza por ter fugido após o acidente. Pérola, Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por conta da morte de Juli. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra revela a Iara sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.

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TAGS:
Globo
novela das sete
Resumo de novela
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