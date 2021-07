Juíza nega pedido de Britney Spears para remover a tutela do pai

Uma semana após um dramático depoimento, em que a cantora Brtiney Spears, de 39 anos, pediu o fim da tutela que mantém sua carreira e finanças sob o domínio do pai, Jamie Spears, desde 2008, a artista amargou mais uma derrota. A juíza Brenda Penny negou nesta quarta-feira, 30, o pedido de suspensão da tutela. Em sua decisão, a juíza manteve Jamie como co-tutor dos bens de Britney, em conjunto com a empresa de gestão de fortunas Bessemer Trust. A artista ainda pode recorrer da decisão e voltar a pedir que a tutela seja removida.

Em seu depoimento, dado na quarta-feira, 23, Britney afirmou que o pai e o empresário deveriam estar na cadeia. Ela disse ainda estar deprimida e enfrentando problemas para dormir devido à situação. A revelação mais estarrecedora, no entanto, foi a de que ela está sendo privada até mesmo de exercer direitos básicos sobre o próprio corpo. “Tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e meus tutores não me deixam ir ao médico para retirá-lo”, disse. “Me sinto cercada, intimidada e abandonada”. A artista comparou a situação ao tráfico sexual, que leva a pessoa a trabalhar contra sua vontade.

O pai da cantora reagiu às acusações e pediu também nesta quarta-feira, que seja feita uma investigação sobre as alegações da cantora de que ela havia sido, sob sua tutela, obrigada a tomar remédios contra a sua vontade. O jornal The New York Times teve acesso às alegações dos advogados, que disseram ser “fundamental que o Tribunal confirme se o testemunho de Britney foi ou não preciso para determinar quais ações corretivas, se houver, precisam ser tomadas”.

Desde que foi submetida ao controle do pai por sua suposta incapacidade, Britney lançou quatro discos, fez turnês e foi jurada de TV. O arranjo é rentável para Jamie — que, aos 68 anos, ganha anualmente 180 000 dólares pela função, além de embolsar lucros de shows. Enquanto isso, ela recebe uma mesada de 1 500 dólares semanais. “Ela está cansada de ser explorada e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento”, escreveu o investigador no documento.