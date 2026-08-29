Juarez sofre acidente: confira resumo de Por Você neste sábado, 29
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 12 – sábado, 29
Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli, e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.