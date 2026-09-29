Juarez se desespera: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 29/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 38 – terça-feira, 29
Juarez se desespera ao constatar a morte de Zé, e descarta a arma. Glorinha acredita que Ítalo esteja interessado em Hanna. Iara conta a Juarez que o assassino de Juli está preso. Leandra comunica a Gabriel que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas acalma Samuca durante uma crise e Bela se encanta. Toy se irrita com a barraca de Suelen na feira. Peixe e Dalila escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira e Vanessa anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.