Juarez descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel: confira resumo de Por Você neste sábado, 07/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 72 – dia 07, sábado
Vanessa orienta Zé a pegar o celular de Junqueira e apagar todos os dados. Sílvia e Margô conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto, e Giovana seduz o segurança. Leandra agradece o apoio de Toy, e Maike novamente alerta o amigo em relação à Lia. Juarez descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel, e o mecânico o ameaça. Passam-se alguns dias. Zé arquiteta um assalto a Junqueira. Vanessa reúne provas contra Junqueira.