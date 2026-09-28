Juarez consegue uma arma: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 28/09

Zé descobre que Juarez foi o responsável pelo acidente de Bela e Juli e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli, e Bela e as crianças a agradecem. Leandra afirma a Vanessa que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela. Peixe conversa com Gabriel e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos. Leandra se aconselha com Pérola. Hanna se irrita com cobrança de Sílvia na aula de balé. Toy conta a Maike que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen à feira, que monta uma barraca para vender roupa. Melinda propõe que Próspero e Clemente integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.