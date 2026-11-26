Juarez confronta Aroldo: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 26/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 88 no ar dia 26, quinta-feira
Glorinha fica radiante com a aparição de Aroldo. Bela questiona as motivações do pai dos filhos de Juli. Toy conta a Próspero sobre seu momento com Leandra e sua conversa com Lia. Dalva e Próspero descobrem que Clemente está passando o ponto de seu bar. Gabriel diz a Ricardo que volta de Aroldo pode ameaçar a guarda de Bela, embora o abandono parental pese contra ele. Juarez confronta Aroldo. Bela garante a Iara que não acredita nas intenções de Aroldo.