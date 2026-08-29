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Cultura

Jovem, britânico e desconhecido: o favorito para novo James Bond em 007

Ator de 'Heartstopper' é o mais cotado para ser protagonista da franquia

Por Flávio Monteiro 29 ago 2026, 18h00
Um homem jovem, de cabelo castanho escuro e expressão séria, posa em frente a um painel azul claro. Ele veste uma camiseta branca justa, calça preta e uma camisa branca aberta. Acima dele, o logo vermelho da Netflix e o título amarelo Heartstopper Forever, com folhas brancas estilizadas flutuando ao redor
O ator Jack Barton (Jeff Spicer/Getty Images)
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Após a aposentadoria do astro Daniel Craig do papel de James Bond, a franquia 007 está em busca de uma nova estrela para representar o célebre espião britânico. Informações divulgadas pelo New York Post apontam que o diretor Denis Villeneuve e sua equipe de casting já reduziram o número de pretendentes para uma seleta lista com sete nomes para o próximo 007, que inclui destaques como Jacob Elordi e Callum Turner. No entanto, entre todos esses, o destaque fica com o desconhecido Jack Barton, um ator britânico de 31 anos que surpreende ao sair na dianteira mesmo sem um currículo glamouroso.

Graduado na conceituada Oxford School of Drama, Barton passa longe de ser um nome familiar ao grande público do audiovisual. Ele tem passagens por séries como The Letter of King e Guerra dos Mundos, mas seu maior papel de destaque aconteceu em 2023, quando ele foi David Nelson, um antagonista na série Heartstopper, da Netflix. Em 2025, ele também recebeu elogios por sua representação como John Tonkin em SAS Rouge, série histórica da BBC One.

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Ainda assim, seus papéis de destaque podem parecer pequenos quando comparados aos que estão no currículo dos rivais, que contam com produções de grande porte e são amplamente conhecidos junto ao grande público. No entanto, isso parece ser a sua principal força. De acordo com o portal de notícias EuroNews, o desejo de Villeneuve e sua equipe é contar com um ator britânico “desconhecido” para o papel de Bond — algo que casa perfeitamente com o perfil de Barton.

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O desejo é respaldado pelo histórico de atores que interpretaram James Bond, já que a esmagadora maioria chegou sem grandes exposições ao público e foi alçada ao estrelato após protagonizar filmes da franquia. Pierce Brosnan passou anos restrito ao sucesso na TV antes de estrelar quatro filmes de 007, e até o marcante Sean Connery era um desconhecido antes de se tornar o agente secreto. A única exceção talvez tenha sido Craig, mas mesmo este chegou a um novo patamar depois de viver Bond.

Também há de se levar em consideração o fato de que apostar em um ator em ascensão garante custos significativamente menores na comparação com a contratação de estrelas já consolidadas, um fator que pode pesar no bolso da Amazon, detentora da franquia. Seja como for, a expectativa é de que só teremos a decisão no final do ano. “Estamos sendo metódicos”, explica Amy Pascal, produtora da próxima obra. “Daniel Craig é difícil de igualar, e tem que ser algo verdadeiramente diferente, que mexa com o público”, completou.

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O 26º filme de James Bond deve chegar aos cinemas só em 2028.

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