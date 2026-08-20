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Cultura

Jota Quest se manifesta após acusação de Viih Tube

Influenciadora afirmou que banda famosa cancelou show 15 dias antes

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h58 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h24
À esquerda, a banda Jota Quest posa no palco para uma multidão. À direita, a influenciadora Gkay, com cabelos ruivos, sorri segurando um objeto preto com a letra G
Viih Tube e Jota Quest (Instagram/Reprodução)
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Depois de ser apontado por Viih Tube como a banda que cancelou um show no seu casamento com Elizer, o Jota Quest rompeu o silêncio sobre o episódio, mas evitou entrar na polêmica. A assessoria do grupo afirmou que não irá comentar o caso.

A controvérsia começou quando a influenciadora desabafou sobre uma “banda muito famosa e muito cara” que teria cancelado a apresentação apenas 15 dias antes da cerimônia. Segundo Viih Tube, o grupo alegou inicialmente uma pendência no pagamento, versão contestada por ela. “Não faz o menor sentido. O pagamento era parcelado e a gente estava pagando certinho. A gente ia pagar tudo antes da data do casamento”, afirmou.

Depois, segundo a influenciadora, a justificativa teria mudado. A banda teria desistido do show porque ela estaria “cancelada” na internet. “Não era permuta, não era parceria, não tinha desconto nem nada do tipo. Eu era uma cliente normal. Tava pagando 100% e obviamente vou cobrar a multa e vou processar”, disse.

Viih não mencionou o nome do Jota Quest, mas uma frase dita por ela durante o relato despertou a associação com o grupo. Em determinado momento, ela diz que havia superado o episódio e que “dias melhores virão”, o que foi visto como uma referência a um trecho da música Dias Melhores, um dos maiores sucessos da banda.

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