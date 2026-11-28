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Autor de sucessos como ‘Bird Box’ e ‘Outra Mamãe’, o escritor americano reflete sobre o fascínio pelo terror, o processo de adaptação de suas obras para o cinema e admite que sente pavor das próprias histórias. Confira a entrevista exclusiva sobre seus medos e bastidores de criação.

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Bird Box, de 2018, ainda é um dos filmes mais populares da história da Netflix. Neste ano, Outra Mamãe fez sucesso, com 122 milhões de dólares em bilheteria. Como tem sido ver sua obra adaptada para as telas? Foram experiências calorosas e inspiradoras. Bird Box foi o primeiro e eu não sabia nada sobre como isso funcionava. Conheci os produtores, visitei o set, mas não tive voz no processo. Com Outra Mamãe fui um dos produtores e me envolvi mais.

Em Outra Mamãe, uma entidade maligna assume a forma da mãe da criança, papel de Jessica Chastain. A trama é vista pela ótica da menina de 8 anos. Por que essa escolha? As histórias mais assustadoras que existem são aquelas em que um amigo te conta que viu um fantasma. Quando comecei a escrever o livro, quis manter essa sensação medonha durante 300 páginas. Gostei do ponto de vista da criança, pois ela é uma narradora confiável.

Lembra o que o assustava na infância? Nunca tivemos funcionários em casa, mas eu tinha um sonho recorrente em que uma faxineira que havia morrido ali vinha até a porta do meu quarto. Isso me assustava terrivelmente.

Algo ainda o assusta, agora aos 51 anos de idade? Tudo. Me assusto facilmente e acho que isso é bom para um autor de terror, do mesmo jeito que a gente espera que um comediante ria. Sempre que vejo filmes assustadores, fecho os olhos ou me escondo atrás da minha esposa. Há quem pense que eu não tenho medo dos meus livros, mas se enganam. Às vezes preciso sair do escritório e buscar contato humano, pois tenho medo do que escrevo.

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Este ano foi prolífico para o cinema de terror. O que isso diz sobre a sociedade atual? Uma vez li um post na internet que dizia: “Já percebeu que quando um republicano está no poder, o terror se populariza?”. Nos anos 1980, tínhamos o Ronald Reagan. Depois, veio o governo do George Bush. O temor era constante. Atualmente, temos Donald Trump. Não sei dizer exatamente qual a correlação, mas quem pensou isso acertou de alguma forma.

O que o inspira a escrever histórias de terror? Um grande amor pelos livros. Eu costumava entrar em bibliotecas e ficar sobrecarregado com tantas possibilidades. Queria ler tudo e ter todas aquelas histórias na minha cabeça. Talvez seja a coisa mais próxima que eu conheço da meditação, mas, ao mesmo tempo, minha experiência com os livros não é tão calma. É sempre enérgica e divertida. Quando termino de escrever é parecido: tenho uma sensação de conquista.

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O senhor já tem quarenta livros escritos, sendo dezoito lançados. Qual o segredo para escrever tanto? Eu não tenho filhos. Esse é o segredo. Escrevi Bird Box em 26 dias e foi incrível.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023