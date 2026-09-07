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Cultura

José Loreto fala sobre papéis musicais: ‘Nada mal para quem não canta’

Ator esteve presente no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7

Por Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 22h04
Homem de barba e camisa preta aberta no peito, com colar e relógio dourados, segura um copo amarelo e óculos escuros, falando em um bar com garrafas de uísque iluminadas ao fundo
O ator José Loreto (Valmir Moratelli/VEJA)
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Aproveitando a noite de Rock in Rio ao lado da namorada, o ator José Loreto falou sobre a experiência de interpretar Chorão nos cinemas e o destaque alcançado pelo filme Chorão: Só Os Loucos Sabem, que lhe rendeu o Kikito de Melhor Ator no Festival de Cinema de Gramado.

“É um presente para um ator poder fazer artistas, grandes artistas da música. A música sempre embalou meus personagens. Toda construção que eu faço é a partir de uma música, para emoção, para rir, para tudo. Fazer o Chorão é o sonho dos sonhos, entendeu?”, explicou.

Embalado pela relação com a música em seus projetos, que inclui a participação no musical Ópera do Malandro, José falou sobre se sobressair em uma área que não é a sua. “Nada mal para quem não canta, né? Porque eu não sou cantor, eu sou um ator, mas eu me desafio a tudo. Eu quero contar personagens cada vez mais completos”, afirmou.

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