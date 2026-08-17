José Loreto entra na mira da Justiça por dívida

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O ator José Loreto enfrenta uma cobrança judicial da Prefeitura de Saquarema por uma dívida de IPTU de cerca de 650 reais, referente aos anos de 2020 a 2022. A pendência está ligada a uma sala comercial em Bacaxá, registrada em nome de sua empresa. O processo segue em andamento, e o ator não se manifestou sobre o assunto.

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José Loreto virou alvo de uma cobrança judicial movida pela Prefeitura de Saquarema, no Rio de Janeiro, por uma dívida de IPTU de cerca de 650 reais. O valor é referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 e está relacionado a uma sala comercial em Bacaxá, vinculada a uma empresa de produção teatral registrada em nome do ator.

Segundo registros do processo, o imóvel estaria fechado, o que teria dificultado a localização de Loreto para a cobrança. Diante da pendência, o município entrou com uma ação em dezembro de 2024. Até o momento, não há registro de penhora ou apreensão de bens, e o processo segue em andamento.

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Atualmente, Loreto integra o elenco de Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo. O ator ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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