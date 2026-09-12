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Cultura

José Loreto celebra papel em filme biográfico sobre Chorão: ‘Era pra ser meu’

No ar em Quem Ama Cuida, ator celebra protagonismo no longa — experiência que lhe rendeu uma vitória no Festival de Gramado

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 08h00
DESTAQUE - Fã do vocalista do Charlie Brown Jr. batalhou pelo papel: “Sonhos se realizam”
DESTAQUE - Fã do vocalista do Charlie Brown Jr. batalhou pelo papel: “Sonhos se realizam” (Ronny Santos/Folhapress/.)
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José Loreto celebra papel em filme biográfico sobre Chorão: ‘Era pra ser meu’ Priorizar nos meus resultados Google

Como fez para conquistar o papel do protagonista no filme Chorão: Só os Loucos Sabem, premiado em Gramado e que chega aos cinemas em março de 2027? Sempre fui muito fã do Chorão e da banda Charlie Brown Jr., então há anos que eu corro atrás desse trabalho e lutei muito para conquistá-­lo. Perturbei os diretores Hugo Prata e Felipe Novaes e disputei com outros atores. Mas valeu a pena todo o sacrifício, como ganhar 8 quilos. Esse papel era para ser meu.

O longa mostra os lados mais erráticos do vocalista do Charlie Brown Jr. Como foi o processo de imersão e o que mudou na sua perspectiva sobre quem ele era fora dos palcos? Eu tinha uma visão romantizada sobre o Chorão, de alguém intenso que cantava aquelas músicas bárbaras. Observar a vida dele mais de perto me fez descobrir um Chorão que eu desconhecia, cheio de problemas e dores, e hoje entendo melhor algumas das letras mais tristes que ele compôs.

O roteiro é baseado no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, de Graziela Gonçalves, a viúva do cantor. Ela ajudou na adaptação? Não tanto quanto a gente gostaria, porque prezamos pelo respeito e pela delicadeza. Sabemos que é muito delicado contar a história de um amor e de como foi perdê-lo. Não queríamos cutucar feridas de forma oportunista.

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Como tentaram achar o ponto de equilíbrio? A história deles tem muita luz e muita sombra, assim como tudo na vida do Chorão, que também foi um cara machista, que não a deixou seguir os próprios sonhos. Acho que a trama mostra, de certa forma, o que não devemos fazer em uma relação.

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O que representa para sua carreira ganhar o Kikito de melhor ator em Gramado por esse filme? Prova que sonhos que são plantados uma hora se realizam. Espero que esse prêmio traga bons frutos para minha carreira.

Sua namorada, Nanda Marques, interpreta Graziela no filme. Vocês se apaixonaram durante as filmagens? Sim. Passávamos muito tempo juntos e trocávamos mensagens diariamente. Ela dividiu coisas muito íntimas comigo e vice-versa. Foi lindo e natural.

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Ambos, aliás, também estão no elenco da novela Quem Ama Cuida — você como Iuri, aliado da protagonista Adriana (Leticia Colin), e ela com um pé na vilania como Bruna, obcecada pelo mocinho de Chay Suede. Seus personagens vão se cruzar na trama? Seria bacana. Temos muita liberdade para sugerir ideias na novela. Gostamos de improvisar, por exemplo. Faço muito isso com a Pilar, personagem da Isabel Teixeira — até trazemos memes e coisas da vida real para a cena. Se vai rolar, “só os loucos sabem”.

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

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