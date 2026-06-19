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Cultura

Jornalista que anunciou morte do pai de Messi explica o erro após demissão

Notícia falsa foi veiculada durante programa ao vivo da Luzu TV

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h31 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h03
Lionel Messi, com barba e cabelo curto, veste a camisa branca e azul-celeste da Argentina, número 10, olhando para cima e para a direita em um estádio lotado
Lionel Messi no primeiro jogo da Argentina na Copa (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jornalista que anunciou morte do pai de Messi explica o erro após demissão Priorize VEJA no Google

A jornalista argentina Florencia Peña anunciou em suas redes sociais que se desligou da Luzu TV depois de anunciar, erroneamente, a morte do pai de Lionel Messi durante seu programa. “Tenho que esclarecer que essa informação falsa me foi fornecida no meio do ao vivo como verificada pela produção do programa, e eu confiei”, justificou ela.

Os boatos sobre a saúde do pai do camisa 10 argentino começaram depois que ele chorou em campo na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia. Pouco depois, o suposto falecimento divulgado por Peña causou comoção entre os fãs, mas foi desmentido pela equipe do jogador. “Assumo a minha responsabilidade por fazer parte do erro. Por isso, decidi dar um passo para trás e encerrar minha participação no Luzu”, escreveu a jornalista, comunicando o desligamento da emissora.

Criticada nas redes sociais, Peña também usou o espaço para se desculpar com a família do astro argentino. “Peço desculpas à família Messi pelo momento terrível que imagino que estão vivendo. Estou muito envergonhada por ter sido o veículo para essa dor”, lamentou ela.

Qual o real estado de saúde do pai de Messi?

Jorge Messi está internado, mas os detalhes sobre o seu estado de saúde tem sido mantidos sob sigilo. Em nota divulgada recentemente, a equipe de Messi disse apenas que o patriarca de 68 anos está passando “por uma situação de saúde” que exige acompanhamento médico, mas que tem “apresentando evolução favorável dentro do quadro que apresenta”.

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A família esclareceu, ainda, que “apenas seus familiares mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e de seus canais correspondentes não deve ser considerada válida nem verdadeira”, explicaram.

 

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