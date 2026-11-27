O jornalista e escritor mexicano Humberto Padgett anunciou a própria morte em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. No último domingo, 22 de novembro, ele morreu, aos 51 anos, após mais de um ano de luta contra um câncer de língua, que se espalhou para diversos órgãos.

Diagnosticado em agosto de 2025, ele perdeu a capacidade de falar com o avanço da doença e recorreu ao auxílio da inteligência artificial para produzir a mensagem de despedida dedicada a familiares, amigos e admiradores. Ao longo do vídeo, ele fala à esposa, Mariel, e aos seguidores, aos quais se referia carinhosamente como “turma”, e agradece o carinho recebido ao longo de sua jornada.

Padgett deu detalhes sobre a luta contra a doença, que começou a se manifestar em sua língua e depois se espalhou para os pulmões e o fígado. “A besta do câncer me derrotou”, afirmou em certo momento. “Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando a minha voz”, disse a respeito da perda da capacidade de se comunicar verbalmente.

“Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi. Agradeço àqueles que, quase sempre por mera circunstância, me mostraram o mundo e se tornaram meus professores”, completou. Ao fim do vídeo, o jornalista deixou uma frase que gerou grande repercussão entre internautas: “Vamos fazer uma viagem, pessoal, para nadar e voar entre as existências, porque esta foi realmente incrível”, finalizou.

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Com mais de duas décadas de carreira no jornalismo, Humberto Padgett era reconhecido pelo trabalho investigativo, com foco em temas como narcotráfico, corrupção, violência e direitos humanos. Ao longo da carreira, passou por veículos como Reforma, Emeequis, SinEmbargo, Radio Fórmula e Imagen Televisión, além de ter sido laureado com o Prêmio Nacional de Jornalismo do México e o Ortega y Gasset.

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