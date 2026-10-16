“Jornalista de classe”: Renata Lo Prete recebe chuva de elogios por sabatina com Lula
Apresentadora foi enaltecida por entrevista com o candidato à reeleição à presidência na quinta-feira, 15
A jornalista Renata Lo Prete recebeu uma série de elogios pela condução da sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta quinta-feira, 15, na Globo. Nas redes sociais, internautas destacaram o profissionalismo e a serenidade da apresentadora ao abordar temas importantes para o candidato à presidência.
“Carisma, dicção e profissionalismo: essa é Renata Lo Prete, a maior jornalista política televisiva da atualidade”, escreveu um perfil de entretenimento no X (antigo Twitter). Ao longo dos 40 minutos de conversa, Lo Prete apresentou perguntas diretas sobre diversos assuntos polêmicos do cenário político e econômico atual, como a redução da maioridade penal para crimes hediondos, custo da energia elétrica, privatização da Eletrobras e investigações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
“A sabatina da Globo está infinitamente superior com a Renata Lo Prete. Talvez seja o único acerto da cobertura eleitoral de 2026 na emissora”, disse o jornalista Ricardo Souza. “Renata Lo Prete é uma jornalista de classe. Inteligente, com postura e sem torcida”, compartilhou outro internauta.
Para além da conduta serena ao apresentar os questionamentos ao candidato, a jornalista também foi bastante elogiada pelo controle do tempo da entrevista e por dar espaço para que o presidente apresentasse seus argumentos. “Foi incisiva, fez as perguntas necessárias e, ao mesmo tempo, manteve o respeito. Porque uma boa entrevista não precisa de arrogância para ser firme”, comentou outro perfil no X.
O encerramento da sabatina também gerou repercussões positivas na internet e arrancou risadas de Lo Prete. Ao estourar o tempo limite da entrevista, Lula brincou sobre fazer “mais um programa” e foi respondido com bom humor pela jornalista. “Eu agora lhe dou mais um minuto para as suas considerações finais”, disse ela.
Carisma, dicção e profissionalismo: essa é Renata Lo Prete, a maior jornalista política televisiva da atualidade. #LulaNaGlobo https://t.co/twvLsM6mCj
— BCharts (@bchartsnet) October 16, 2026
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