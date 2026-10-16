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Cultura

“Jornalista de classe”: Renata Lo Prete recebe chuva de elogios por sabatina com Lula

Apresentadora foi enaltecida por entrevista com o candidato à reeleição à presidência na quinta-feira, 15

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 12h11 | Atualizado em 16 out 2026, 15h05
Lula, sorrindo, e uma mulher de óculos e blazer bege sentados em uma bancada triangular em um estúdio azul com a palavra ELEIÇÕES e o logo da Globo
Lula e Renata Lo Prete: em sabatina da Globo (Manoella Mello/TV Globo)
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“Jornalista de classe”: Renata Lo Prete recebe chuva de elogios por sabatina com Lula Priorize VEJA no Google

A jornalista Renata Lo Prete recebeu uma série de elogios pela condução da sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta quinta-feira, 15, na Globo. Nas redes sociais, internautas destacaram o profissionalismo e a serenidade da apresentadora ao abordar temas importantes para o candidato à presidência.

“Carisma, dicção e profissionalismo: essa é Renata Lo Prete, a maior jornalista política televisiva da atualidade”, escreveu um perfil de entretenimento no X (antigo Twitter). Ao longo dos 40 minutos de conversa, Lo Prete apresentou perguntas diretas sobre diversos assuntos polêmicos do cenário político e econômico atual, como a redução da maioridade penal para crimes hediondos, custo da energia elétrica, privatização da Eletrobras e investigações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A sabatina da Globo está infinitamente superior com a Renata Lo Prete. Talvez seja o único acerto da cobertura eleitoral de 2026 na emissora”, disse o jornalista Ricardo Souza. “Renata Lo Prete é uma jornalista de classe. Inteligente, com postura e sem torcida”, compartilhou outro internauta.

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Para além da conduta serena ao apresentar os questionamentos ao candidato, a jornalista também foi bastante elogiada pelo controle do tempo da entrevista e por dar espaço para que o presidente apresentasse seus argumentos. “Foi incisiva, fez as perguntas necessárias e, ao mesmo tempo, manteve o respeito. Porque uma boa entrevista não precisa de arrogância para ser firme”, comentou outro perfil no X.

O encerramento da sabatina também gerou repercussões positivas na internet e arrancou risadas de Lo Prete. Ao estourar o tempo limite da entrevista, Lula brincou sobre fazer “mais um programa” e foi respondido com bom humor pela jornalista. “Eu agora lhe dou mais um minuto para as suas considerações finais”, disse ela.

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TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Globo
Jornalismo
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Presidência da República
sabatina
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