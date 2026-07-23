Jornalista da Globo no Espírito Santo é encontrado morto aos 33 anos

Morreu Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, aos 33 anos. O jornalista foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava sozinho em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta quinta-feira, 23. Verli era natural de Carangola, em Minas Gerais. Após a autópsia, o corpo será encaminhado para sua cidade natal para velório e enterro.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico Urgente) foi acionada por amigos que o encontraram desacordado em sua casa logo pela manhã. A Polícia Civil também foi ao local e constatou o óbito. As causas e as circunstâncias da morte serão investigadas. De acordo com informações da própria Globo, o profissional tinha um histórico de convulsões e fazia tratamento para controlar os episódios.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e ouve testemunhas, e o caso foi registrado como “encontro de cadáver” e será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória. A princípio, as autoridades acreditam na hipótese de que a morte foi decorrente de problemas de saúde, mas a perícia foi feita e exames vão determinar a real causa da morte.

Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e dos portais G1 ES e Ge ES, homenageou o colega de trabalho. “Caíque era um jornalista muito comprometido com o trabalho, responsável, e cultivava boas fontes, principalmente na área de segurança pública, onde ficou reconhecido por sua atuação. Era um jovem alegre, animado, querido por todos os colegas. Hoje é um dia difícil para nós, da redação, mas vamos honrar a memória dele da forma que ele mais acreditava: fazendo Jornalismo! Caique era repórter, e um repórter tem a nobre missão de informar. É isso que faremos, ainda que com o coração partido, com o mesmo compromisso que ele sempre teve”, declarou Dalvi.

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A Rede Gazeta também divulgou uma nota de pesar: “É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto. Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado. As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo”.

Quem era Caíque Verli

Caíque Verli era formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e participou da 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Em seu currículo, teve passagens pelo site A Gazeta e rádio CBN Vitória, antes de integrar a equipe de jornalismo da Rede Gazeta, em 2017.

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