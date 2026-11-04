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Cultura

Jorge & Mateus ganham novo palco no Nordeste após cancelamentos de shows

Dupla sertaneja foi anunciada no Réveillon de Salvador

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 14h48 | Atualizado em 4 nov 2026, 15h31
Dois homens, ambos com barba, posam para a câmera em um fundo bege. O da esquerda usa camisa verde-militar sobre camiseta branca, e o da direita veste uma blusa creme canelada e brinco de argola.
Jorge & Mateus (Instagram/Reprodução)
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Após o cancelamento dos shows em Fortaleza (CE) e no Recife (PE), Jorge & Mateus foram confirmados no Festival Virada Salvador 2027. A dupla sertaneja foi anunciada nesta quarta-feira, 4, como uma das atrações da festa, que será realizada entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Os músicos subirão ao palco na noite de 31 de dezembro, ao lado de Parangolé, Ivete Sangalo, Dennis DJ e Bell Marques.

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O anúncio acontece em meio à polêmica envolvendo o posicionamento político de Jorge. Na terça-feira, 3, as prefeituras de Recife e Fortaleza anunciaram o cancelamento de apresentações da dupla nas festas de Réveillon, após a reação negativa de parte do público à contratação dos sertanejos. A repercussão começou depois que Jorge participou de um encontro de artistas sertanejos em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), em outubro, em Nerópolis (GO). Durante o evento, o cantor declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A fala provocou críticas nas redes sociais e pedidos de boicote.

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Após a repercussão, Jorge divulgou um posicionamento no qual negou ter feito declarações ofensivas ao Nordeste e ressaltou seu carinho e respeito pela região. “Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito”, escreveu. Ele também esclareceu que sua manifestação política era pessoal e não representava Mateus.

Em Salvador, o prefeito Bruno Reis defendeu a contratação da dupla sertaneja e afirmou que posicionamentos políticos não são critérios para a escolha das atrações do festival. Segundo o gestor, a festa deve contemplar diferentes estilos musicais e respeitar a diversidade de opiniões.

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“Esse festival celebra a música, a cultura, a arte. Nunca, em nenhum momento, questão política foi critério para definicção das apresentações e não pode ser, até porque é ilegal utilizar esse critério para definições de quem vai se apresentar. Nós vivemos em uma democracia, temos que respeitar as opiniões divergentes. Democracia é isso. É ter capacidade de conviver com quem pensa diferente do nosso pensamento. A nossa grade atrações por si só já se explica, porque contempla todos os estilos musicais, dos mais diversos ritmos, foi sempre cirtério que utilizamos e vamos continuar utilizando”, afirmou.

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