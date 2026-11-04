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Cultura

Jorge e Mateus são alvo de novo boicote em capital nordestina; entenda

Dupla teve shows cancelados em Recife e Fortaleza

Por Flávio Monteiro 4 nov 2026, 15h52
A dupla sertaneja Jorge e Mateus
A dupla sertaneja Jorge e Mateus (//Divulgação)
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Jorge e Mateus são alvo de novo boicote em capital nordestina; entenda Priorize VEJA no Google

Jorge e Mateus estão sendo alvo de mais uma campanha de boicote em uma capital nordestina. Dessa vez, moradores de Salvador, na Bahia, pedem à prefeitura que cancele a presença da dupla sertaneja no Festival Virada Salvador, confirmado nesta quarta-feira, 4. O movimento é uma reação ao apoio declarado de Jorge ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026.

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“Se no Ceará os caras conseguiram tirar Jorge e Mateus, aqui em Salvador também eles não vão se criar”, afirmou o ator Erico Brás em declaração pública. O movimento foi apoiado pela jornalista Jullie Dutra, que afirmou: “Não mesmo! Meta axé, por favor”.

Apesar do movimento inicial de rejeição, o prefeito Bruno Reis (União), defendeu nesta quarta-feira, 4, a contratação da dupla, e afirmou que as posições políticas dos artistas não são usadas como critério de seleção das atrações. “Esse festival celebra a música, a cultura, a arte. Nunca questão política foi critério para definição das apresentações e não pode ser”, afirmou.

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