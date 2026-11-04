Jorge, da dupla de Mateus, reage a cancelamentos de shows no Nordeste

O cantor Jorge, da dupla sertaneja com Mateus, se pronunciou após as apresentações dos artistas nas festas de Réveillon de Recife e Fortaleza serem canceladas. A decisão das prefeituras foi tomada após a reação negativa do público diante do anúncio dos nomes. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 4, o músico negou ter feito declarações ofensivas ao povo nordestino e afirmou ter carinho pela região.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras. Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito”, afirmou.

Continua após a publicidade

O sertanejo também fez questão de separar seu posicionamento individual da trajetória profissional da dupla. “Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla”, declarou.

A polêmica começou após Jorge manifestar apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial de 2026. Em um encontro com artistas sertanejos, no dia 20 de outubro, o cantor apareceu em um vídeo cantando: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A declaração provocou críticas nas redes sociais, especialmente de fãs nordestinos, que passaram a questionar a contratação da dupla para eventos públicos na região.

Continua após a publicidade

Na terça-feira, 3, os prefeitos de Recife e Fortaleza anunciaram o cancelamento das apresentações. Em Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou que a decisão foi tomada após as polêmicas envolvendo os artistas. Já no Recife, pouco depois de manter o show e defender respeito às diferenças políticas, Victor Marques (PCdoB) voltou atrás e disse que não havia mais clima para a participação da dupla na programação de fim de ano.

No comunicado, Jorge ainda ressaltou a relação construída com o público nordestino ao longo da carreira. “Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada”, afirmou. Ao encerrar, o cantor defendeu o respeito às diferentes opiniões e disse esperar que o diálogo prevaleça apesar das divergências políticas: “Meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros”.

Continua após a publicidade