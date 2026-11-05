Jorge, da dupla com Mateus, está abalado com boicote feito por nordestinos

Alvo de boicotes por parte do público nordestino devido ao apoio declarado ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026, o cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus, estaria muito abalado com a repercussão do caso. De acordo com o apresentador Renato Sertanejeiro, o artista teria ficado surpreso com a reação do público e muito chateado por ter envolvido o nome de Mateus no caso.

“Jorge está extremamente abalado. É uma situação que ele não esperava, está muito triste com tudo que está acontecendo”, conta Renato. “Conhecendo um pouco esse mundo de duplas, esse mundo do mercado sertanejo, e também da relação de Jorge e Matheus, tenho certeza que o Jorge também está muito chateado por envolver, entre aspas, o nome do Mateus também numa situação dessa, o nome da dupla numa situação dessa”, completa.

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