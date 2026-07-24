Jon Bon Jovi interrompe show às pressas por questão de saúde: “Vou ter que dar um tempo”

Jon Bon Jovi, vocalista da banda Bon Jovi, precisou encerrar o show que realizava no Madison Square Garden na noite de quinta-feira, 23, dizendo aos fãs que precisava “se acalmar” após ter um problema de saúde. De acordo com informações de um porta-voz do artista, ele teve uma crise de sinusite.

Bon Jovi pediu desculpas ao público e prometeu recompensar os fãs. “Não joguem fora seus ingressos… Vou dar um jeito de remarcar o show. Vou ter que dar um tempo por uma noite.”, avisou o astro da música.

“Jon Bon Jovi falou do palco e contou aos fãs que estava lutando contra uma sinusite, o que levou ao encerramento antecipado do show. Como parte da residência do Bon Jovi no Madison Square Garden, Jon já disse diversas vezes que tem sido uma alegria voltar a se apresentar ao vivo com a banda. Mais informações serão divulgadas em breve.”, disse o porta-voz em um comunicado enviado à imprensa americana.

O Bon Jovi estava apresentando seu oitavo de nove shows no Madison Square Garden como parte da turnê Forever, que começou em 7 de julho e marca o retorno de Jon aos palcos desde sua cirurgia nas cordas vocais em 2022. A banda encerrará a turnê no Reino Unido, com cinco shows entre agosto e setembro.

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