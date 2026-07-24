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Cultura

Jon Bon Jovi interrompe show às pressas por questão de saúde: “Vou ter que dar um tempo”

Cantor pediu desculpas ao fã após encerrar show no Madison Square Garden

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h40
Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi (Danielle Parhizkaran/The Boston Globe/Getty Images)
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Jon Bon Jovi, vocalista da banda Bon Jovi, precisou encerrar o show que realizava no Madison Square Garden na noite de quinta-feira, 23, dizendo aos fãs que precisava “se acalmar” após ter um problema de saúde. De acordo com informações de um porta-voz do artista, ele teve uma crise de sinusite.

Bon Jovi pediu desculpas ao público e prometeu recompensar os fãs. “Não joguem fora seus ingressos… Vou dar um jeito de remarcar o show. Vou ter que dar um tempo por uma noite.”, avisou o astro da música.

“Jon Bon Jovi falou do palco e contou aos fãs que estava lutando contra uma sinusite, o que levou ao encerramento antecipado do show. Como parte da residência do Bon Jovi no Madison Square Garden, Jon já disse diversas vezes que tem sido uma alegria voltar a se apresentar ao vivo com a banda. Mais informações serão divulgadas em breve.”, disse o porta-voz em um comunicado enviado à imprensa americana.

O Bon Jovi estava apresentando seu oitavo de nove shows no Madison Square Garden como parte da turnê Forever, que começou em 7 de julho e marca o retorno de Jon aos palcos desde sua cirurgia nas cordas vocais em 2022. A banda encerrará a turnê no Reino Unido, com cinco shows entre agosto e setembro.

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