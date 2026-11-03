Johnny Depp revela condição para voltar a ‘Piratas do Caribe 6’

Johnny Depp, 63, comentou sobre a possibilidade de interpretar o capitão Jack Sparrow em um possível Piratas do Caribe 6. Em entrevista ao programa Entertainment Tonight, durante a divulgação de seu novo filme, Ebenezer, o ator afirmou que toparia participar de um novo longa da franquia, desde que o projeto ofereça um encerramento à altura da história. Mais do que retomar o personagem, Depp disse que gostaria de contribuir para dar um final satisfatório à saga que protagonizou por quase 15 anos.

“Se as coisas estiverem exatamente como precisam estar em relação a como vão encerrar a franquia Piratas do Caribe… o único envolvimento que eu realmente quero ter, de verdade, é apenas para garantir um final melhor para a série. Eu trabalharia com [Jerry] Bruckheimer amanhã para qualquer coisa. Não importa… se for o Jerry, eu confio nele. Temos uma amizade profunda”, declarou Depp sobre o produtor responsável pela franquia e seu amigo de longa data.

Bruckheimer já havia sinalizado interesse em reunir novamente a dupla. Em 2025, o produtor contou ao Entertainment Weekly que conversou com Depp sobre a possibilidade de um sexto filme e demonstrou otimismo quanto à negociação. Na ocasião, afirmou que tudo dependeria da qualidade do roteiro e da maneira como o personagem fosse desenvolvido. O texto está nas mãos de Jeff Nathanson, roteirista que também trabalhou em Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017). Um ano antes, Bruckheimer havia elogiado o terceiro ato da história, embora ainda considerasse necessário aprimorar as duas primeiras partes.

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Depp interpretou Jack Sparrow nos cinco filmes lançados entre 2003 e 2017. Juntos, os longas protagonizados pelo ator arrecadaram aproximadamente 4,5 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Dois deles ultrapassaram a marca de 1 bilhão de dólares: Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006) e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011). O futuro do personagem, entretanto, tornou-se incerto após os processos judiciais envolvendo o ator e sua ex-mulher, Amber Heard. Em 2020, Depp também perdeu uma ação por difamação contra o jornal britânico The Sun, que o havia descrito como agressor de mulheres. O episódio contribuiu para seu afastamento de grandes produções de Hollywood.

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A possibilidade de um sexto filme já passou por diferentes configurações. Em 2020, a Disney desenvolvia dois projetos paralelos: uma nova versão da franquia, inicialmente associada à atriz Margot Robbie, e uma continuação da saga original. O projeto com Robbie não avançou como planejado, e a própria atriz afirmou posteriormente que o estúdio não demonstrava interesse na proposta de uma protagonista feminina. Enquanto isso, Bruckheimer manteve o desenvolvimento do sexto longa, com Nathanson responsável pelo roteiro.

A eventual volta de Depp também depende de como a Disney pretende conduzir a produção. Em 2024, Bruckheimer declarou que gostaria de contar novamente com o ator, a quem atribuiu a criação da personalidade peculiar de Jack Sparrow. A interpretação, segundo o produtor, nasceu de referências incorporadas pelo próprio Depp, entre elas o personagem Pepé Le Pew e o músico Keith Richards. O ator, por sua vez, prepara sua retomada em Hollywood com Ebenezer, produção da Paramount, e o suspense Day Drinker, da Lionsgate, previsto para 2028. Por enquanto, não há confirmação oficial de sua participação em Piratas do Caribe 6.