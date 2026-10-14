John Travolta faz homenagem à esposa, Kelly Preston, morta há seis anos

John Travolta homenageou a esposa, Kelly Preston, que morreu em 2020 vítima de um câncer de mama, nesta terça-feira, 13, dia do aniversário da atriz. O ator publicou um vídeo da filha do casal, Ella, nos bastidores do desfile na Paris Fashion Week pela MiuMiu. “Olha para a sua menina agora, Kelly! Feliz aniversário! Deve estar tão orgulhosa”, escreveu. Além da modelo, o casal teve dois filhos: Jett e Benjamin. O primeiro faleceu em 2009 após sofrer uma convulsão.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente