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Cultura

John Goodman, de ‘Os Flintstones’, revela como perdeu 90 kg após abandonar o álcool

Ator chegou a pesar 180 kg e teve que mudar de vida para alcançar resultado

Por Flávio Monteiro 22 out 2026, 17h37
À esquerda, um homem de meia-idade sorri, vestindo suéter azul-marinho sobre camisa listrada, em fundo vermelho. À direita, John Goodman, sorridente, segura um troféu de cristal, usando terno preto e gravata borboleta, em fundo azul com logotipos de premiação
John Goodman em 2026 (esq.) e 2001 (Manny Carabel/Chris Weeks/Liaison/Getty Images)
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John Goodman, de ‘Os Flintstones’, revela como perdeu 90 kg após abandonar o álcool Priorize VEJA no Google

O ator John Goodman falou publicamente sobre como emagreceu 90 kg desde que abandonou o consumo de álcool, em 2007. Famoso por participar de filmes como Os Flinstones e O Grande Lebowski, Goodman afirmou que foi necessário um comprometimento sério para deixar de engordar.

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“Eu perdia 27 kg em um verão e ganhava tudo de novo, 30 kg, 35 kg. E isso foi ficando cansativo. Dei passos para evitar que eu precisasse passar por aquilo de novo. Eu estava pesando quase 180 kg”, contou a revista americana The New Yorker.

Goodman afirma ter parado de beber por perceber que a bebida estava levando a situações ruins em sua vida, mas percebeu que o processo o levou a “comer alcoolicamente” como uma espécie de compensação. “Estava deixando a vida real passar. E foi ótimo descobrir que existia uma vida em que eu não precisava usar nada para aproveitá-la”.

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