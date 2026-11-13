‘Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita’ questiona a obediência cega à tirania

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Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” explora a juventude traumática de Haymitch Abernathy, revelando o caminho de um campeão antes da amargura. Ambientado duas décadas antes de Katniss, o novo filme da saga aprofunda-se na tirania de Panem, questionando obediência cega e os custos da rebelião, prometendo uma trama intensa e reveladora.

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Antes de Katniss Everdeen, heroína pop da distopia Jogos Vorazes, o último representante do paupérrimo Distrito 12 a sair vivo da arena onde, anual­mente, 24 jovens lutam até a morte, foi Haymitch Abernathy. Interpretado nos quatro filmes originais da série por Woody Harrelson, o personagem amargurado e alcoólatra era um lembrete ambulante de que, mesmo ganhando a competição imposta pelo poder tirânico que domina o fictício país Panem, nenhum competidor triunfa de fato. A juventude dele move o novo capítulo da saga, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Estados Unidos, 2026), que estreia nos cinemas na quinta-feira 19.

Ainda sem experimentar o trauma, Haymitch era bem diferente. “Achei interessante dar vida a essa versão dele que era mais feliz, esperançosa e emotiva”, disse a VEJA o australiano Joseph Zada, que assume o personagem aos 16 anos de idade. “Precisávamos de um adolescente capaz de ir do garoto puro ao viciado cínico, cheio de raiva e luto”, analisou o diretor Francis Lawrence sobre a escalação do ator (leia a entrevista abaixo). Ambientado duas décadas antes da história de Katniss, em uma edição especial dos jogos que contou com o dobro de participantes — ou seja, 48 adolescentes —, Amanhecer na Colheita é o exemplar mais melancólico da franquia, além de ser um dos mais violentos.

Na história criada pela autora americana Suzanne Collins, um regime autoritário comandado pela opulenta Capital oprime os distritos, alguns mais do que outros, por meio da repressão militar e do controle sobre a distribuição de mantimentos. Os jogos, um espetáculo televisionado com ares de reality show, servem de lembrete sobre quem é que manda. Assim, obedece quem tem juízo — ou melhor, quem desistiu de questionar se há outra forma de viver. Entre as inspirações da escritora estava o filósofo escocês David Hume (1711-1776), que se dizia intrigado com a facilidade com que muitos se deixam governar por poucos. “Suzanne escreve a partir de ideias atemporais da história e da filosofia, sobre nós e sobre a forma como reagimos diante do arbitrário”, afirma Nina Jacobson, produtora que apostou na saga desde o início.

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Com cinco livros publicados entre 2008 e 2025 — sendo dois ambientados antes da trilogia principal — e seis adaptações cinematográficas, Jogos Vorazes segue encontrando novos ângulos para examinar o mesmo tema. No longa inicial, de 2012, Katniss ousa com pequenos atos de rebeldia, até se tornar o emblema da revolução que, por fim, derruba o regime. O primeiro spin-off, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, voltou sessenta anos no passado para investigar a formação moral de Snow, futuro presidente de Panem — papel originalmente de Donald Sutherland, agora defendido por Ralph Fiennes.

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Nessa segunda viagem no tempo, Amanhecer na Colheita questiona a obediência cega e expõe o preço particular de quem se rebela. “A gente só vê a recompensa do que Haymitch faz muitos filmes depois. Imagine o mundo que pode surgir se esta geração começar a se levantar agora”, diz Mckenna Grace, que interpreta Maysilee Donner, a representante feminina do Distrito 12. O entusiasmo da atriz encontra respaldo na história da própria franquia, que já inspirou manifestações políticas fora das telas: Katniss virou símbolo de resistência também na vida real. Cartazes com frases da saga se multiplicaram nas manifestações de 2013 no Brasil. A saudação de três dedos da protagonista foi adotada por manifestantes contra golpes militares na Tailândia, em 2014, e em Mianmar, em 2021. “Os heróis do Distrito 12 não se veem como agentes de mudança, mas acabam sendo essenciais para ela”, disse Nina. A fome de liberdade é insaciável.

“No meio da dor, há esperança”

Diretor de cinco dos seis filmes da saga, Francis Lawrence fala sobre o capítulo mais trágico de Jogos Vorazes.

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Como é voltar a Panem? Quando fizemos A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, oito anos depois do fim da série original, havia muito nervosismo. Voltaría­mos sem Katniss e não sabíamos se haveria interesse. Mas amamos esse mundo e fomos em frente. O público abraçou e vai gostar ainda mais deste.

O que diferencia este dos outros filmes? A história de Haymitch é uma tragédia implacável. Mas, no meio de tanta dor, há esperança, e isso me orgulha.

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Como mostrar violência para um público jovem? Suzanne escreveu para adolescentes, e não queremos afastá-los. Ao ler o manuscrito, pensei que nunca conseguiríamos filmar aquilo. A solução é mostrar o impacto emocional da violência, e não o sangue.

Os filmes mudaram para conquistar um público novo? Nosso objetivo sempre foi fazer a melhor adaptação possível da história de Suzanne. Mas, agora, cada filme precisa funcionar sozinho. Quem nunca viu a saga pode começar por este.

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O que buscou no novo protagonista? Precisávamos de um adolescente capaz de ir do garoto puro e otimista ao viciado cínico, cheio de raiva e luto. Achar tudo isso em Joseph Zada, de apenas 19 anos na época da filmagem, foi uma surpresa.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021