Jogador Gustavo Scarpa, do Atlético, entregará prêmio Jabuti: ‘Que resenha!’
Após sucesso com resenhas literáricas, meio-campista celebrou participação na premiação que acontecerá em São Paulo
Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG, revelou na quinta-feira, 22, que foi convidado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) para entregar um dos prêmios do Jabuti, a mais tradicional premiação literária do país.
A cerimônia acontecerá na terça-feira, 28, a partir das 20h, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo através do canal da CBL no YouTube. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador compartilhou a novidade com os seguidores e demonstrou surpresa com o convite. “Olha, que doideira”, reagiu. “Que resenha! Tô feliz demais”, concluiu.
O interesse de Scarpa pela literatura vem ganhando repercussão nas redes sociais. O atleta compartilha resenhas de suas leituras nos Stories do Instagram desde 2018 e, neste ano, expandiu a iniciativa para seu canal no YouTube.
Ao ultrapassar a bolha do futebol, tornou-se uma referência literária para torcedores e internautas, inclusive aqueles que não tinham o hábito da leitura. A iniciativa também inspirou torcedores do Galo a fundarem um clube de leitura em sua homenagem, batizado de Galeitura.