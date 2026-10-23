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Cultura

Jogador Gustavo Scarpa, do Atlético, entregará prêmio Jabuti: ‘Que resenha!’

Após sucesso com resenhas literáricas, meio-campista celebrou participação na premiação que acontecerá em São Paulo

Por Ana Rita Fernandes 23 out 2026, 14h24
Jogador de futebol com cabelo cacheado e barba, sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a mão direita, vestindo uma camisa listrada preta e branca com o escudo do Atlético Mineiro e o patrocínio Betano, em um estádio com arquibancadas ao fundo
Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG. (Pedro Souza / Atlético/Reprodução)
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Jogador Gustavo Scarpa, do Atlético, entregará prêmio Jabuti: ‘Que resenha!’ Priorize VEJA no Google

Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG, revelou na quinta-feira, 22, que foi convidado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) para entregar um dos prêmios do Jabuti, a mais tradicional premiação literária do país.

A cerimônia acontecerá na terça-feira, 28, a partir das 20h, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo através do canal da CBL no YouTube. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador compartilhou a novidade com os seguidores e demonstrou surpresa com o convite. “Olha, que doideira”, reagiu. “Que resenha! Tô feliz demais”, concluiu.

O interesse de Scarpa pela literatura vem ganhando repercussão nas redes sociais. O atleta compartilha resenhas de suas leituras nos Stories do Instagram desde 2018 e, neste ano, expandiu a iniciativa para seu canal no YouTube.

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Ao ultrapassar a bolha do futebol, tornou-se uma referência literária para torcedores e internautas, inclusive aqueles que não tinham o hábito da leitura. A iniciativa também inspirou torcedores do Galo a fundarem um clube de leitura em sua homenagem, batizado de Galeitura.

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TAGS:
Gustavo Scarpa
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