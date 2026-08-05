Joel convida Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 5
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 68 – quarta-feira, 5
Pedro percebe que Bruna tomou um remédio para dormir. Joel demonstra interesse por Adriana. Fernando elogia Mau Mau. Bia não gosta quando Brigitte e Rafael se sentam à mesa com ela e César, atrapalhando o jantar romântico do casal. Bruna se aproveita da preocupação de Pedro com sua saúde para manter o marido ao seu lado. Elenice acusa Rosa por seu desentendimento com Adriana. Joel convida Adriana e a família para jantar no restaurante. Otoniel se depara com o retrato de Francesca na restaurante de Joel.