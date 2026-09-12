João Vitor Silva relembra show de Iza no Rock in Rio antes do namoro: ‘Nunca imaginei’
Ator fala sobre show da cantora no festival em 2024
Presente no penúltimo dia de shows do Rock in Rio neste sábado, 12, o ator João Vitor Silva falou sobre como o festival traz memórias amorosas de seu relacionamento com Iza. Os dois assumiram o namoro em fevereiro de 2026, mas a história começou a ganhar contornos curiosos antes disso. Em 2024, João estava na plateia do Palco Sunset para assistir ao show da cantora, que estava grávida na época. “Eu nunca imaginei naquele momento que eu estava lá na plateia que isso ia acontecer. E agora eu retorno aqui. Hoje a gente estava falando sobre isso, então hoje é importante contar essa memória especial e amorosa”, disse.
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