João Vitor Silva fala sobre discrição no relacionamento com Iza: ‘Preservar o que é nosso’

O ator João Vitor Silva abriu o coração para falar sobre o relacionamento com a cantora Iza. Juntos desde o início do ano, quando foram flagrados em um camarote na Sapucaí, o casal tem adotado uma postura discreta – algo que é valorizado pelo astro de Quem Ama Cuida e 100 Dias. João aponta que o objetivo é “preservar” a relação, evitando “palpites” externos.

“Tudo na nossa vida já é tão exposto, que tentamos guardar o máximo do que estamos vivendo para nós mesmos. Não vamos deixar de viver, vamos sair. Ela foi ao lançamento do meu filme, eu vou ao show dela, mas achamos importante preservar aquilo que é nosso”, disse João, antes de completar: “O Brasil tem essa cultura da mídia fofocal, que dá palpite na vida dos outros, que quer aprovar o casal. Quando você dá ouvido para isso, pode acabar entrando na mente”.

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