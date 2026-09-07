João Victor Gonçalves, de Quem Ama Cuida, fala a VEJA: “Entramos na casa do homofóbico”

Em Quem Ama Cuida, João Victor Gonçalves, 24, interpreta Mau Mau, jovem gay que sofre com a homofobia dentro de casa do avô, Otoniel (Tony Ramos), é acolhido pela irmã, Adriana (Leticia Colin) e pela mãe, Elisa (Isabela Garcia). No último final de semana, o ator, porém, sofreu um episódio de intolerância na vida real, enquanto passava pelos arredores do Rock in Rio. Um streamer, junto a amigos, fez e publicou um vídeo debochando de seu look com tom homofóbico. O caso será investigado pela Polícia do Rio de Janeiro. Em entrevista a VEJA, feita antes do incidente no evento de música, Gonçalves falou sobre sua trajetória como artista e da saga de seu personagem na novela das 9 da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Confira:

Como e quando decidiu virar ator? Eu costumo dizer que ser ator nunca foi a profissão que eu quis ter, mas sim a profissão que eu não consegui deixar de ter. Comecei no teatro aos 9 anos. Minha tia fazia um curso de teatro livre em São Paulo — da companhia Oficina dos Menestréis — e eu sempre ia assistir às peças que ela e meu primo faziam. Quando abriu a primeira turma infantil lá, eu entrei como quem não quer nada. O curso durava seis meses: três de aulas e três montando uma peça, geralmente de autoria do Oswaldo Montenegro. Minha família não tinha muito dinheiro. Quando acabou o primeiro curso, minha mãe falou que não daria para continuar pagando, mas o diretor acabou me dando uma bolsa. Fiquei dos 9 anos até hoje no teatro. Dos 9 aos 12, fazia as peças da minha turma. Aos 12, começaram a me contratar para fazer papéis infantis nas peças dos adultos. Ganhava um dinheirinho, mas era o meu recreio, ficava ansioso para chegar o sábado. Passei a viver no teatro: assistia às aulas das turmas mais velhas, ajudava na sonoplastia, na iluminação, fazia assistência de direção… Fui crescendo nesse ambiente. Quando fui para a faculdade, pensei em ter um “Plano B”. Fiquei entre Oceanografia, Biologia Marinha e Rádio e TV. Minha mãe sugeriu Rádio e TV por ter mais a ver com o meio, e eu fui.

E como foi? Mesmo na faculdade, continuei trabalhando no teatro atuando, iluminando e produzindo. A partir dos 16 anos, conquistei minha independência financeira através do teatro. Mas na faculdade quis tentar outro caminho: arranjei um estágio em gestão de projetos para a indústria farmacêutica. Chorei muito ao me desligar da Oficina dos Menestréis para me dedicar ao estágio. Fiquei quatro meses nessa empresa. No quarto mês, o produtor de elenco Luciano Baldan me mandou mensagem pedindo um teste para uma série. Fiz quatro etapas e passei! Era uma série da Disney, Mila no Multiverso. Tive que conciliar o estágio com as gravações por 6 meses. Depois disso, decidi me dedicar 100% à atuação, estudando técnicas e me profissionalizando. Depois da série, voltei a trabalhar com o Detto no teatro e continuei fazendo testes. Em determinado momento, decidi que iria para a Globo. Passei a usar meu Instagram como vitrine do meu trabalho. Um produtor de elenco da Globo me acompanhava, mandei material para ele algumas vezes. Fiz um teste para um filme independente de baixa orçamentária e, ao voltar, me ligaram da Globo para fazer uma participação rápida na novela Dona de Mim, ano passado. Gravei um dia no Rio, voltei para São Paulo e, meses depois, fui chamado para o teste da nova novela. No fim das contas, me tornei ator porque tentei fugir da atuação e ela me chamou de volta.

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Sua chegada em Quem Ama Cuida se deu como? Foi uma grande doideira e um acaso do destino. Em São Paulo, minha rotina era muito intensa, eu dava aula de teatro em seis lugares diferentes no mesmo dia. Entrei em uma crise existencial e uma amiga me chamou para ir ao Rio. Aproveitei que estava no Rio e mandei mensagem para o Lauro Macedo, produtor de elenco da Globo: “Tô no Rio, queria gravar um material presencial”. Ele me conseguiu um horário no Projac para fazer um monólogo de cadastro. Chegando lá, gravei a cena e o produtor pediu para eu fazer uma segunda versão pensando nas características de um personagem: um jovem gay se descobrindo, cuja família não sabe. Fiz duas versões: uma natural e outra trabalhando estereótipos. Voltei para São Paulo. Em novembro, outro produtor, o Felipe Aguiar, me mandou mensagem parabenizando pelo teste e dizendo que tinham amado. Eu nem sabia que aquele cadastro tinha sido avaliado como teste! Ele avisou que a produtora Dani Ciminelli me ligaria. Ela ligou, disse que a diretora Amora Mautner tinha adorado e me chamou para a novela. Quando me contrataram, o personagem tinha outro nome. Recebi os primeiros capítulos e não me encontrava. Depois liberaram o aplicativo de textos e vi o nome “Mau Mau”. Quando fui ler, percebi que o Mau Mau estava desde o capítulo 1, em uma cena icônica de enchente. Não imaginava que seria um personagem com o peso e o destaque que ele tem na trama.

Quais são os maiores pontos de conexão — e também as maiores diferenças — entre o João e o personagem? Acho que algumas coisas fortes. O Mau Mau é muito família, cuidadoso e preocupado com o outro. Eu sou muito assim também. Sinto que às vezes o Mau Mau coloca os sentimentos dos outros antes dos dele, e eu sou bem parecido nesse ponto. O Mau Mau tem uma relação de muito cuidado com a mãe, e a minha relação com a minha mãe é muito parecida. Eu cuido muito dela, as minhas tias até brincam que parece que o filho cuida da mãe. Dou bronca, falo o que ela pode comer, os papéis se invertem. Já a relação com a irmã é um pouco diferente: o Mau Mau e a Adriana são muito parceiros, enquanto eu e minha irmã sempre fomos mais distantes, cada um no seu mundo. Já em relação ao pai: o meu é zero presente. Meus pais se separaram quando eu tinha dois anos e ele foi viver a vida dele fora de São Paulo. Depois de muito tempo ele até reapareceu com aquela história de homem arrependido, mas durou dois meses. Minha mãe viveu situações chatas com ele — problemas de convivência e um machismo muito grande dentro dele —, então nunca foi algo que eu quis buscar.

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Como foi o processo de preparação para dar vida ao Mau Mau? Teve alguma referência específica ou laboratório que te ajudou na construção? A questão da descoberta da sexualidade também foi um processo complexo para você no ambiente familiar ou foi tranquilo? Foi bem tranquilo. Minha família sempre foi muito acolhedora em todos os sentidos. Nunca tivemos aquela conversa formal sobre o assunto, mas sempre deixaram claro que o importante era ter caráter e respeito pelas pessoas. É engraçado porque o público LGBT geralmente passa por aquela conversa dura de “se assumir” com os pais, e eu nunca tive isso. Fui vivendo. Tive namorada na escola, depois fiquei com um menino, gostei, comecei a namorar um garoto e apresentei para a família normalmente. Foi uma vivência completamente diferente da do Mau Mau.

O Mau Mau levanta muitas questões sobre a homofobia velada sofrida dentro de muitos lares. Para você, qual é o peso de representar isso? É de extrema importância. A televisão entra na casa das pessoas sem pedir licença. Do mesmo jeito que entramos na casa do pai carinhoso, entramos na casa do homofóbico. Quando o agressor homofóbico fala algo e a pessoa se recolhe para chorar no quarto, ele não vê o choro, vê apenas a pessoa saindo. Muitas vezes ele não tem dimensão do quanto aquilo fere quem ele ama. Mostrar o outro lado dessa realidade para essas famílias preconceituosas é fundamental.

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como tem sido contracenar com Tony Ramos, Leticia Colin e Isabela Garcia em cenas tão densas? Tem sido maravilhoso! Uma verdadeira aula de humanidade e de atuação. É um prazer vir gravar e trocar com eles. Brinco que estou mal acostumado, porque estou cercado dos melhores profissionais e das melhores pessoas. O Tony e a Isabelinha parecem parte da minha família, temos um contato muito próximo. Trocamos experiências pessoais e profissionais em um ambiente de muito acolhimento. Recebo conselhos todos os dias, mas no comecinho da novela o Tony me falou algo marcante: “Esse nosso ofício é muito bonito, mas é um ofício que a gente faz pra gente porque ama, e principalmente para as pessoas que estão em casa. Tudo o que fazemos, devemos a elas.” Isso me marcou muito. Às 21h20 entramos na casa das pessoas e fazemos companhia para muita gente que é sozinha. Entender que nosso trabalho é sobre tocar o outro e respeitar a arte me guia muito.

Existe muito uma torcida do público sobre o Mau Mau com o Felipe, personagem do Pietro Antonelli, desde antes dos dois interagirem na novela. Como enxerga essa torcida que parece até influenciar o roteiro? Acho muito legal que desde o início tenham criado essa história na cabeça da galera (risos). É o famoso “vozes da minha cabeça”, né? Mas acho muito interessante e acho que tudo é possível por se tratar de uma obra aberta. O público acaba incentivando e contribuindo muito para que as histórias aconteçam. Mau Mau e Felipe também têm outra força. É interessante ter essa possibilidade e ver o que a Cláudia e o Walcyr vão preparar para a gente. Para mim isso é muito neutro. Acho o romance legal para o Mau Mau, é um passo a mais na trama, mas não acho que o arco dramático dele seja o romance. O cerne da história do Mau Mau é o avô dele. Estar com o Felipe ou estar sem ninguém é secundário. O ponto central é a família e essa luta de descoberta interna. O principal arco é o Mau Mau com ele mesmo e com o avô: a sua descoberta pessoal e a forma como o avô reage a tudo isso. Espero que a jornada do Otoniel vá para o caminho da redenção. Acho que sempre precisamos passar uma mensagem positiva. Por mais que na vida real muitas vezes isso não aconteça, a dramaturgia tem a força de mostrar que é possível mudar, enxergar o outro e acolher, mesmo que a pessoa tenha convicções muito bem estabelecidas.

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Quem Ama Cuida aborda temas universais sobre afeto e cuidado. De que forma fazer essa novela mexeu com a sua visão pessoal sobre esses relacionamentos no dia a dia? Mudou bastante. Estar na novela, ler esse texto, viver tudo isso e morar sozinho no Rio de Janeiro me fez entender muito sobre o ser humano. Pude perceber que as pessoas têm falhas e problemas, mas sempre vamos encontrar alguém para cuidar da gente — mesmo que seja uma pessoa desconhecida ou no lugar mais improvável. Tem uma cena marcante do Mau Mau que me deu esse estalo: quando o avô encontra o livro na mala dele e ele sai de casa chateado, a primeira pessoa que cruza o caminho dele é a Elenice (Mariana Sena). Ela era alguém distante, mas foi o primeiro colo que ele teve naquele momento. Ele não teve apoio em casa, mas encontrou na rua. Isso me mostrou que sempre vai ter alguém para nos acolher. O ser humano ama e ama muito, apesar de às vezes não parecer. Essa é a maior lição que levo da novela.

O que o público pode esperar dos próximos capítulos e do amadurecimento do seu personagem na trama? O Mau Mau vai seguir nessa luta de autoconhecimento e de tentar transformar o avô. Podem esperar muita força para mudar o avô, muito companheirismo com a Adriana em busca de vingança — sem fugir dos princípios da família em que foram criados — e que o Mau Mau seja feliz. O Mau Mau é um personagem muito solar, brilhante, e temos que aproveitar esse sol para mostrar coisas bonitas para o mundo.