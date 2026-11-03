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Cultura

João Vicente sai em defesa de Marina Ruy Barbosa após polêmica envolvendo Luma Costa

Atriz passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após rompimento da relação com a amiga de infância

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h16
Duas mulheres jovens, uma loira e outra ruiva, com olhos verdes, sorriem para a câmera em um close-up. A loira usa camisa azul clara, e a ruiva tem cabelos soltos.
Luma Costa e Marina Ruy Barbosa (Reprodução/Instagram)
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João Vicente sai em defesa de Marina Ruy Barbosa após polêmica envolvendo Luma Costa Priorize VEJA no Google

O ator João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa após controvérsias envolvendo o fim da amizade da atriz com Luma Costa. Em um post feito no Instagram, o apresentador elogiou a colega, a qual afirmou estar sendo “vítima de um ataque coordenado”. “Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde”, começou o artista na publicação, que acompanha uma foto de Marina.

“Conheci a Marina trabalhando, e dali nasceu uma amizade. Sei de perto a pessoa e a profissional que ela é, e por isso não dá para ficar calado. Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar. O cancelamento é violento”, continuou. Os atores trabalharam juntos na segunda temporada da série do Prime Video Tremembé, sobre criminosos condenados, na qual a atriz interpreta Suzane von Richthofen e, ele, o empresário Thiago Brennand.

“Estou aqui para dizer que ninguém merece ser linchado por ter uma opinião seja ela qual for. Essa dinâmica só funciona porque a maioria assiste calada. O silêncio de quem discorda do linchamento é o que deixa ele crescer. Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor”, finalizou João na legenda. Nos comentários, Marina agradeceu o colega: “Obrigada por isso”.

Entenda a polêmica

No domingo, 1º, internautas repararam que Marina Ruy Barbosa e Luma Costa, que são amigas desde a infância, haviam deixado de se seguir no Instagram. O possível rompimento da relação começou a levantar especulações de que a amizade teria acabado por divergências políticas entre as atrizes, informação comentada pelo jornalista Hugo Gloss em seu perfil.

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Em resposta ao post do comunicador, Luma Costa confirmou o afastamento, mas negou as motivações políticas. “Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela”, escreveu.

Em outra publicação nas redes, Luma continuou negando as especulações: “Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui”. Usuários apontaram que o rompimento teria se dado pelo fato de Marina ter votado no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, enquanto Luma teria apoiado o candidato Flávio Bolsonaro.

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