João Raul planeja casamento: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 15
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 151 – quarta-feira, 15
João Raul planeja seu casamento com Agrado, que afirma ao amado que a relação dos dois mudou. Gael e Naiane rememoram sua infância juntos. Bará passa mal durante a viagem com Talita. Irene questiona Walmir sobre a família de origem de João Raul. Talita descobre que João Raul e Agrado estão juntos, e Naiane pressiona Ronei. Todos comentam sobre a repercussão da postagem de Talita sobre João Raul e Agrado. Laurinha surpreende Malvino. Ronei informa a João Raul que ele precisará fazer uma coletiva de imprensa. João Raul desafia Ronei e anuncia a todos que deseja se casar com Agrado.