João Raul faz tatuagem: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 147 – sexta-feira, 10
Naiane se sente excluída com a condução de Ronei sobre a divulgação do cruzeiro. Ronei anuncia que João Raul fará a abertura do show de Agrado e Eduarda. Nora aconselha João Raul sobre Agrado. Zilá negocia a recontratação de Rosalva e Leocádia. João Raul faz uma nova tatuagem, e Walmir acredita que é uma homenagem a Agrado. Cinara indica um chá para Naiane sabotar a dupla Agrado e Eduarda durante o cruzeiro. João Raul, Agrado, Eduarda e Naiane se preparam para embarcar no cruzeiro.