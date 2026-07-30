João Raul enfrenta Ronei: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 30
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 164 – quinta-feira, 30
Ronei questiona Zilá sobre a possível autoria da ameaça. Zilá sonda Cinara, que garante não saber de nada. Malvino e Laurinha se emocionam ao sentir a bebê mexer na barriga da mãe. Zuzu fala com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde, e o empresário confronta Horácio, o seu médico. Alaor propõe cancelar o casamento com Zuzu. Talita sente ciúmes de Bará com Eva e Vânia. Irene alerta Gael sobre Naiane. Naiane desabafa com Esteban sobre seu descontentamento com o sucesso de Agrado e Eduarda. Zilá pressiona Cinara, que pede conselhos a Nora. João Raul enfrenta Ronei, e provoca o ex-agente em frente ao Grupo Amaral.