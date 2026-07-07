João Raul cuida de Agrado: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 7
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 144 – terça-feira, 7
João Raul percebe o estado alterado de Agrado, e cuida da moça. Tino agradece a noite passada com Esteban. Malvino e Laurinha percebem que passaram a noite lado a lado, e confessam seu amor. Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos. Agrado lembra de ter beijado João Raul e se surpreende. Talita elogia o Zuzanete em suas redes, e Ronei e Zilá ficam indignados com o fracasso de seu plano. Eva convida Vânia para sair. João Raul e Agrado contam de seu beijo para Luan e Eduarda, respectivamente. Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a embarcar no cruzeiro. João Raul e Agrado concordam em fazer o cruzeiro, para surpresa de todos.