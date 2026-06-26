João Raul confronta Naiane: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 26
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 138 – sexta-feira, 26
João Raul confronta Naiane e Bara. Palhares anuncia sua volta à rádio. Eduarda não consegue falar com Agrado, e desabafa com Zuzu sobre Leandro. Walmir pede perdão a Agrado, e afirma que a moça é o grande amor da vida de João Raul. Naiane arma um plano para retornar a sua casa, e Gael comemora. Zilá recruta Osmar para sabotar Janete e Zuzu. Ela explica como proceder para interceptar a entrega das Marias do Caturama. Gael e Naiane se aproximam. Osmar consegue sabotar o trabalho de Janete e Zuzu. Eduarda decide se afastar de Agrado e Leandro por um tempo.